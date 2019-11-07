Синоптики пообещали москвичам самую тёплую зиму в истории

Грядущая зима в столице обещает быть очень теплой. Как отмечает «Москва 24», с таким заявление выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.

Как напоминает АГН Москва, 5 ноября в столице был побит очередной температурный рекорд. Тогда воздух прогрелся до плюс 10,6 градусов. Минувшее 5 ноября стал самым теплым за почти всю 140-летнюю историю наблюдения за погодой. Прежний рекорд этого дня был установлен в 1922 году и составил 10,3 градуса тепла.