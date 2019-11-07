Синоптики пообещали москвичам самую тёплую зиму в истории
Грядущая зима в столице обещает быть очень теплой. Как отмечает «Москва 24», с таким заявление выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.
Как напоминает АГН Москва, 5 ноября в столице был побит очередной температурный рекорд. Тогда воздух прогрелся до плюс 10,6 градусов. Минувшее 5 ноября стал самым теплым за почти всю 140-летнюю историю наблюдения за погодой. Прежний рекорд этого дня был установлен в 1922 году и составил 10,3 градуса тепла.
Ранее НСН писала, что на центральную часть России надвигается резкое похолодание. Как отмечает «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. К концу этой недели в центральные регионы страны придет северный антициклон, отмечает RT.
В Москве и Подмосковье самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет предстоящая суббота. В тёмное время суток синоптики обещают до минус одного градуса. Днем — от трех до выше ноля. В дальнейшем столбики термометров вновь устремятся вверх.
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