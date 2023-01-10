Синоптик заявил, что потепления в Москве стоит ждать в конце недели

Потепление придет в Москву только к концу недели, температура поднимется до плюсовых значений, но при этом будет обильный снегопад. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru.

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Отмечается, что потепление ожидается с 15 января. По словам Шувалова, температура воздуха будет на отметке +1… +2 градуса. Синоптик добавил, что неделя в Москве будет более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.

«Правда, этому празднику жизни будет предшествовать снегопад, который начнется в пятницу», - резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что столичный регион на Старый Новый год ожидает мягкая погода, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваПогода
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