Синоптик заявил, что потепления в Москве стоит ждать в конце недели

Отмечается, что потепление ожидается с 15 января. По словам Шувалова, температура воздуха будет на отметке +1… +2 градуса. Синоптик добавил, что неделя в Москве будет более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.

«Правда, этому празднику жизни будет предшествовать снегопад, который начнется в пятницу», - резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что столичный регион на Старый Новый год ожидает мягкая погода, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

