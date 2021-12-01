Синоптик рассказала, когда москвичам ждать настоящую зиму

Настоящая русская зима наступит в столице не ранее 10 декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, до конца текущей недели сохранится снежная погода, а после 5 декабря температура может опускаться до минус 8–10 градусов.