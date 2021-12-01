Синоптик рассказала, когда москвичам ждать настоящую зиму

Настоящая русская зима наступит в столице не ранее 10 декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, до конца текущей недели сохранится снежная погода, а после 5 декабря температура может опускаться до минус 8–10 градусов.

Метель и дожди: Какая погода ждет москвичей этой зимой

Позднякова отметила, что в Москве в настоящий момент наблюдается переменчивая погода. Синоптик связывает это с новым атлантическим циклоном, который пришел в европейскую часть России.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что предстоящая зима в Москве будет теплее нормы.

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ФОТО: пресс-служба ГУМ-катка
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