Синоптик рассказал, как долго простоят морозы в столичном регионе
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что мартовские морозы продержаться в московском регионе до 12 марта.
По словам синоптика, уже в субботу 13 марта температура воздуха приблизится к нулю, а в воскресенье на термометре ожидается +2… +3 градуса.
Между тем, Шувалов отметил, что с потеплением в регион придет пасмурная погода. Согласно прогнозу, на следующей неделе большинство дней будут облачными и с осадками.
Морозы уйдут на юг страны, заявил синоптик в эфире «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Путин подписал указ об изменении условий назначения выплат на детей
- Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
- В ЛНР сообщили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе
- Экс-министр Сердюков отсудил у соседа 800 тысяч рублей за коммунальные услуги
- СМИ сообщили об ударе турецкой артиллерии по базе РФ в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru