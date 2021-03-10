Синоптик рассказал, как долго простоят морозы в столичном регионе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что мартовские морозы продержаться в московском регионе до 12 марта.

Китайские ученые предрекли России катастрофически долгое лето

По словам синоптика, уже в субботу 13 марта температура воздуха приблизится к нулю, а в воскресенье на термометре ожидается +2… +3 градуса.

Между тем, Шувалов отметил, что с потеплением в регион придет пасмурная погода. Согласно прогнозу, на следующей неделе большинство дней будут облачными и с осадками.

Морозы уйдут на юг страны, заявил синоптик в эфире «Радио 1».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МорозПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры