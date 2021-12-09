Синоптик предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье

«В столице не теплее -8...-10 °С, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма -6°С», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

Метеоролог заключил, что в столичном регионе «впервые в этом сезоне ударили январские морозы», пишет RT.

Ранее Тишковец сообщил, что зима в Москве будет проходить по сценарию «теплого сэндвича»: декабрь и февраль будут теплыми, при этом в январе ожидается холодная погода, отмечает РИА ФАН.

