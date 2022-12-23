Из дождика в мороз: Москву ждут «неоднородные» выходные и новая порция осадков

Александр Шувалов в эфире НСН пообещал москвичам «плюс» и дождь в субботу, похолодание в воскресенье и снегопады в начале следующей недели. 

Москву ждет неоднородная погода в предстоящие выходные: субботний дождь и плюсовая температура сменятся воскресным похолоданием, сказал в интервью НСН руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Очень неоднородная погода у нас на выходные. Суббота будет с дождиком, переходящим в снег, а еще плюсовая температура. В воскресенье к утру похолодание и днем уже минус -5...-10, подрастет давление, но обойдется без сильного ветра», - отметил он.

А в начале недели в столицу снова придут снегопады, температура до среды останется отрицательной, рассказал Шувалов, не давая прогнозов на Новый год из-за быстрой смены погоды.

Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» в ночь на 1 января
«На следующей неделе во вторник и среду ждем новую порцию осадков, именно снегопады – сантиметров шесть-семь снега, температура опять повысится, но пока будет отрицательной. Говорить про новогоднюю ночь рано, все очень быстро меняется», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москву в новогоднюю ночь придет «эталонная зима».

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ФОТО: РИА Новости
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