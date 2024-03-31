Синоптик: Март установил рекорд по сухости за 100 лет
Самым сухим за столетие стал уходящий март, считает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В Москве с начала месяца выпало 9,5 миллиметра осадков. Это дает право сказать, что март 2024 года в столице стал самым сухим в текущем столетии», — написала специалист.
По данным метеоролога, март 2024 года вошел в десятку месяцев с самым большим дефицитом осадков с 1879 года.
Нехватка осадков в марте зафиксирована также в Подмосковье - там выпало всего 45% осадкой от месячной нормы.
Позднякова напомнила об антициклонах -именно они формировали погоду в Москве и области весь месяц.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал москвичам и жителям Подмосковья аномально теплые конец марта и начало апреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия вошла в пятерку мировых экономик по темпам роста
- В Махачкале отменили режим КТО
- Краснов пока исключил возможность суда над украинскими и западными политиками
- В украинских беспилотниках обнаружили батарейки для марсианской программы НАСА
- Синоптик: Март установил рекорд по сухости за 100 лет
- Опрос: 84% россиян положительно оценивают работу Путина
- Актёр Чэнс Пердомо погиб в аварии в возрасте 27-ми лет
- СМИ: В армии Британии потерялись десятки единиц оружия и техники
- НАК: Трех человек задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции
- Одесская история: Украина может лишиться выхода к Черному морю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru