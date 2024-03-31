Синоптик: Март установил рекорд по сухости за 100 лет

«В Москве с начала месяца выпало 9,5 миллиметра осадков. Это дает право сказать, что март 2024 года в столице стал самым сухим в текущем столетии», — написала специалист.

По данным метеоролога, март 2024 года вошел в десятку месяцев с самым большим дефицитом осадков с 1879 года.

Нехватка осадков в марте зафиксирована также в Подмосковье - там выпало всего 45% осадкой от месячной нормы.

Позднякова напомнила об антициклонах -именно они формировали погоду в Москве и области весь месяц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал москвичам и жителям Подмосковья аномально теплые конец марта и начало апреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».