Мощная вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка высшего балла X произошла на Солнце. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Ученые сообщили о новой крупной вспышке на Солнце

По его данным, она была зафиксирована в 23:29 мск 28 марта. Завершилась вспышка в 00:01 мск 29 марта.

«Всё ещё возможны крупные солнечные события, однако риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня», — заключили в центре.

Ранее учёные зафиксировали на Солнце крупнейший за семь лет по силе взрыв в этом солнечном цикле, сообщает RT.

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