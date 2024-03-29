Мощная вспышка произошла на Солнце
29 марта 202417:06
Мощная вспышка высшего балла X произошла на Солнце. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По его данным, она была зафиксирована в 23:29 мск 28 марта. Завершилась вспышка в 00:01 мск 29 марта.
«Всё ещё возможны крупные солнечные события, однако риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня», — заключили в центре.
Ранее учёные зафиксировали на Солнце крупнейший за семь лет по силе взрыв в этом солнечном цикле, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru