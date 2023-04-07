Синоптик «Фобоса» пообещал москвичам майское тепло
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на неделе с 10 по 17 апреля в Москве станет по-майски тепло, сообщает РИА Новости.
По его словам, уже в среду и четверг столбик термометра может подняться до плюс 20 градусов.
«Согласно метеостатистике в прошлом веке в это время года так тепло было всего один раз в 10 лет, а в век глобального потепления всплески майского тепла в эти дни случаются примерно каждые 2-3 года», - пояснил он.
Тишковец добавил, что автомобилисты могут смело менять зимние шины на летние, так как среднесуточная температура воздуха установится на отметках выше плюс пяти градусов.
Ранее в Уфе 5 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд, была зарегистрирована температуру воздуха плюс 19,2 градуса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru