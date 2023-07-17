Энтомолог Федосеева: Нашествие крылатых муравьев на Москву может затянуться на неделю

Она отметила, что крылатые муравьи (черные садовые муравьи) не представляют опасности для людей. По словам Федосеевой, влажная и теплая погода является самым подходящим моментом для их брачного лета.

Так, она отметила, что брачный лет насекомых закончится, когда в столицу придет похолодание.

Ареал черного садового муравья простирается от южноевропейских стран и Англии через всю Европу до центральной части Сибири и Монголии. Муравейники этого вида обычно располагаются в земле, сверху виден только небольшой насыпной холмик, сообщает «Радиоточка НСН».

