Энтомолог Федосеева: Нашествие крылатых муравьев на Москву может затянуться на неделю

Появление крылатых муравьев в Москве связано с ежегодным брачным летом у насекомых, их «нашествие» будет продолжаться не больше недели. Об этом рассказала доктор биологических наук биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Федосеева в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что крылатые муравьи (черные садовые муравьи) не представляют опасности для людей. По словам Федосеевой, влажная и теплая погода является самым подходящим моментом для их брачного лета.

Так, она отметила, что брачный лет насекомых закончится, когда в столицу придет похолодание.

Ареал черного садового муравья простирается от южноевропейских стран и Англии через всю Европу до центральной части Сибири и Монголии. Муравейники этого вида обычно располагаются в земле, сверху виден только небольшой насыпной холмик, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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