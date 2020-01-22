Симоньян пошутила над сообщениями о своем «сердечном приступе»

Маргарита Симоньян опровергла сообщения о своей госпитализации. В своем Telegram главный редактор канал RT рассказала о состоянии здоровья, подчеркнув, что у неё «нет, и не может быть сердечного приступа – по той простой причине, что у неё нет сердца».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маргарита Симоньян была госпитализирована с сердечным приступом. По некоторым данным, журналистку доставили в институт имени Н.В. Склифосовского. Также сообщалось, что скорую помощь вызвали к зданию администрации президента России.