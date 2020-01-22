Симоньян пошутила над сообщениями о своем «сердечном приступе»

22 января 202015:54

Маргарита Симоньян опровергла сообщения о своей госпитализации. В своем Telegram главный редактор канал RT рассказала о состоянии здоровья, подчеркнув, что у неё «нет, и не может быть сердечного приступа – по той простой причине, что у неё нет сердца».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маргарита Симоньян была госпитализирована с сердечным приступом. По некоторым данным, журналистку доставили в институт имени Н.В. Склифосовского. Также сообщалось, что скорую помощь вызвали к зданию администрации президента России.

Галине Польских стало плохо второй раз за неделю

Между тем, на прошлой неделе НСН писала, что агент российского певца и солиста группы «Корни» Алексея Кабанова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации артиста.

«Мы с ним только что разговаривали. Это какая-то ошибка», - цитирует телеканал «360» представителя певца. Агент добавила, что никаких проблем со здоровьем у исполнителя нет.

Ранее в прессу попали сообщения, что Кабанов якобы был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с гортанью, при этом якобы решался вопрос об оперативном хирургическом вмешательстве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Маргарита СимоньянГоспитализация