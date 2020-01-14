Галине Польских стало плохо второй раз за неделю
Российской актрисе Галине Польских потребовалась медицинская помощь. Она почувствовала серьёзное недомогание уже второй раз за неделю. Речь снова идёт о проблеме с кровяным давлением.
Как сообщает РЕН ТВ, медики пришли на помощь 80-летней Народной артистке РСФСР у неё на дому. В больницу её не стали класть. В предыдущий раз Галина Польских почувствовала себя плохо 12 января. Тогда появились сообщения о её госпитализации, однако артистка сама опровергла их, отмечает Утро.ру.
Всенародную любовь Галине Польских принесли фильмы «Я шагаю по Москве», «Дикая собака динго», «Верность», «Журналист», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «По семейным обстоятельствам».
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