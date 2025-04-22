Путин принял приглашение посетить Оман от султана страны
Российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить Оман от султана страны Хейсама Бен Тарека Аль Саида. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.
«Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид (...) пригласил президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято», — указано в сообщении.
В ходе переговоров сторонами был подписан ряд меморандов и соглашений о взаимопонимании по различным вопросам, в частности, о создании совместной экономической комиссии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия и Оман договорились о взаимной отмене виз для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru