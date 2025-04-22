Путин принял приглашение посетить Оман от султана страны

«Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид (...) пригласил президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято», — указано в сообщении.

В ходе переговоров сторонами был подписан ряд меморандов и соглашений о взаимопонимании по различным вопросам, в частности, о создании совместной экономической комиссии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия и Оман договорились о взаимной отмене виз для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

