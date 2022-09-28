Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву
Швейцария не выдала въездную визу российскому шахматисту Анатолию Карпову, продемонстрировав неспособность проводить политику нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Швейцарские власти не дали Карпову визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Показ состоялся накануне; шахматист записал видеообращение к зрителям, которое продемонстрировали перед кинолентой.
«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова — картина о шахматном поединке за звание чемпиона мира, прошедшем на Филиппинах в 1978 году. За титул боролись действующий на тот момент чемпион, советский гроссмейстер Карпов и эмигрировавший в Швейцарию гроссмейстер-претендент Виктор Корчной.
Ранее Швейцария полностью приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам, напоминает РИА ФАН. Такое решение было принято после приостановки действия соглашения ЕС и РФ об упрощении визового режима, отмечает телеканал «360».
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