Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву

Швейцария не выдала въездную визу российскому шахматисту Анатолию Карпову, продемонстрировав неспособность проводить политику нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Швейцарские власти не дали Карпову визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН. Показ состоялся накануне; шахматист записал видеообращение к зрителям, которое продемонстрировали перед кинолентой.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова — картина о шахматном поединке за звание чемпиона мира, прошедшем на Филиппинах в 1978 году. За титул боролись действующий на тот момент чемпион, советский гроссмейстер Карпов и эмигрировавший в Швейцарию гроссмейстер-претендент Виктор Корчной.

Ранее Швейцария полностью приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам, напоминает РИА ФАН. Такое решение было принято после приостановки действия соглашения ЕС и РФ об упрощении визового режима, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыШвейцарияАнатолий Карпов
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