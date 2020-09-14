Штраф за пиво на роликах. Шкуматов рассказал о поправках к ПДД

«Поправки должны касаться средств индивидуальной мобильности, но тут возникает вопрос. Там определяется, что такое средство имеет одно или несколько колес, приводится в движение посредством двигателя или мускульной энергии человека. То есть человек, который выпил пива, поехал кататься на роликах, может быть остановлен сотрудниками ГИБДД и оштрафован на 30 тысяч рублей. И это не шутки. В то же время пьяные подростки смогут ездить, например. Другой момент - полностью легализуется движение таких средств по тротуару. Насколько это правильно, не знаю. Но у нас уже случаются и трагичные, и комичные случаи, когда «пешеходы» сталкивались друг с другом на тротуаре. Один из них двигался со скоростью 40 км/ч. Но тут прописано, что приоритет будет у пешеходов, так что виноват будет человек на каких-то колесах, он будет возмещать ущерб», - добавил он.

Изменения, предусмотренные 19-страничным проектом, можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Другая часть изменений связана с перевозками пассажиров. Меняются и правила контроля тонировки.

Существенный блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности. В пьяном виде кататься на роликах, электросамокате, сегвее, скейтборде теперь запретят.

