«Шоу и мистика»: Названа причина популярности Хэллоуина в России
Владелец эзотерических магазинов Алена Полынь заявила НСН, что россияне боятся мистики в обычной жизни, но только не в этот праздник.
Хэллоуин в России прижился, потому что люди получают возможность прикоснуться к мистике, которую они боятся в обычной жизни, заявила владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Хэллоуин в России - это праздник шоу, вечеринок, тусовок для молодежи, для взрослых, которые еще не повзрослели. Для них это прикосновение к мистицизму, чего они себе не позволяют в обычной жизни. Люди, которые занимаются магией, Хэллоуин не отмечают. Праздник прижился в России, причина тому – невозможность людей в обычной жизни прикоснуться к мистике. Хотя этот день очень непростой энергетически. Человек – это и тьма, и свет, хочется прикоснуться к темным силам. Религиозные люди отрицают этот праздник», - отметила она.
31 октября отмечается Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. И при этом в России Хэллоуин далеко не так популярен, вокруг него каждый год разгораются дискуссии о том «наш» ли это праздник. Ежегодно законодатели и общественники пытаются его запретить и этот год стал не исключением. Так, например, духовенство в Краснодаре призывает не называть Хэллоуин праздником и не отмечать его, а в школах Ижевска предлагают вместо Хэллоуина в этом году праздновать Тыквенный Спас.
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