«Костюмы и декор»: Названы самые популярные товары на Хэллоуин

Коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов Маниплейс Сергей Крутилин рассказал, что россияне интересуются не только костюмами к Хэллоуину. 

Россияне активно интересуются костюмами и декором к празднованию Хэллоуина, заявил коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов Маниплейс Сергей Крутилин в пресс-центре НСН.

«Если говорить про самые популярные запросы, на том же Wildberries за последний месяц по таким фразам, как «Хэллоуин», таких запросов было 86,5 тысяч. «Хэллоуин декор» - 27,5 тысяч, «костюм на Хэллоуин» – 17 тысяч. На Ozon слово «Хэллоуин» запрашивали 25 тысяч раз за последний месяц, «костюм на Хэллоуин» – 22 тысячи раз, «Хэллоуин декор» – порядка 15 тысяч раз», - отметил он.

Депутат Кирьянов: Нет оснований для законодательного запрета Хэллоуина в России

По его словам, маркетплейсы продают товары к Хэллоуину на миллионы рублей.

Законодатели не должны ограничивать празднование Хэллоуина в России, это личное дело каждого, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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