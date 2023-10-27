«Костюмы и декор»: Названы самые популярные товары на Хэллоуин

Россияне активно интересуются костюмами и декором к празднованию Хэллоуина, заявил коммерческий директор сервиса аналитики маркетплейсов Маниплейс Сергей Крутилин в пресс-центре НСН.

«Если говорить про самые популярные запросы, на том же Wildberries за последний месяц по таким фразам, как «Хэллоуин», таких запросов было 86,5 тысяч. «Хэллоуин декор» - 27,5 тысяч, «костюм на Хэллоуин» – 17 тысяч. На Ozon слово «Хэллоуин» запрашивали 25 тысяч раз за последний месяц, «костюм на Хэллоуин» – 22 тысячи раз, «Хэллоуин декор» – порядка 15 тысяч раз», - отметил он.