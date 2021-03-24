Шойгу отменил приказ Сердюкова по рассекречиванию архивов Великой отечественной войны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны, сообщает Ura.ru.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что приказ 2007 года «О рассекречивании архивов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» признан утратившим силу.

Ранее Шойгу в ходе посещения военно-патриотического молодежного центра «Авангард» в Московской области заявил, что Минобороны планирует открыть в 2020 году подобные центры в 37 регионах страны.

