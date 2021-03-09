Минобороны РФ планирует организовать военно-патриотические центры в 37 регионах
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения военно-патриотического молодежного центра «Авангард» в Подмосковье заявил, что в планах ведомства открыть в текущем году подобные центры в 37 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Подмосковья.
Отмечается, что Шойгу посетил центр совместно с губернатором области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как заявил Воробьев, в планах руководства области добавить в программу «Авангарда» обучение верховой езде, а также обустроить лыжню и стрельбища. Эти инициативы также будет курировать Министерство обороны.
"Авангард" является совместным проектом Министерства обороны России, а также правительств Московской области и Москвы. Центр посвящен военно-патриотическому воспитанию подростков, в нем проводятся военные сборы для школьников 10-х классов региона. По подсчетам главы региона, центр сможет принять около 15-20 тысяч ребят, передает «Радио 1».
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