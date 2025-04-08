Девятилетняя девочка из Артемовска (ДНР), которая переехала в Мытищи, получила в подарок щенка от президента России, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Школьница Анастасия Орловская написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала о своей мечте — завести собаку. Вместе с животным, она получила переноску и запас корма для питомца.

Девочка назвала щенка Тео. Его порода — помесь шпица и лайки. Четвероногому сделали все необходимые прививки и внесли его в единый реестр домашних животных.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил в эфире НСН, что в России нет необходимости вводить должность уполномоченного по защите животных,

