Российские школьники завоевали 34 медали на международных Олимпиадах

В 2023 году школьники из России завоевали 34 медали на международных Олимпиадах из 43-х возможных. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня образования заявила, что современная российская система образования универсальна и конкурентноспособна.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о развитии образовательной инфраструктуры. Он напомнил, что с 2019 года в стране было построено больше 1,5 тысячи школ и 1,6 тысячи детских садов. Ранее о важности развития отечественной системы образования неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.



