Ширака похоронят на кладбище Монпарнас

Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на заявление родственников бывшего президента Франции. А церемония национального прощания с политиком состоится в Доме Инвалидов в предстоящее воскресенье, 29 сентября. Как пишет RT, об этом заявили в Елисейском дворце.

Ura.ru напоминает, что бывший президент Франции скончался накануне. В ноябре Жаку Шираку должно было исполниться 87 лет. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что политик страдает от болезни Альцгеймера. Однако его жена эту информацию опровергала.

Ширак занимал пост главы государства в течение 12 лет — с 1995 по 2007 год, позже он стал пожизненным членом Конституционного совета.