Ширака похоронят на кладбище Монпарнас
Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на заявление родственников бывшего президента Франции. А церемония национального прощания с политиком состоится в Доме Инвалидов в предстоящее воскресенье, 29 сентября. Как пишет RT, об этом заявили в Елисейском дворце.
Ura.ru напоминает, что бывший президент Франции скончался накануне. В ноябре Жаку Шираку должно было исполниться 87 лет. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что политик страдает от болезни Альцгеймера. Однако его жена эту информацию опровергала.
Ширак занимал пост главы государства в течение 12 лет — с 1995 по 2007 год, позже он стал пожизненным членом Конституционного совета.
Ранее НСН писала, что накануне вечером для того, чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, Эйфелева башня погрузилась в темноту. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию SETE, обслуживающую башню, огни на ней погаснут в ночь на пятницу, 27 сентября. Также туда – из соображений безопасности – на башню не пускали посетителей. Кстати, мэр французской столицы Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Шнуров не стал сдерживаться в комментариях о запрете курения на балконе
- Москвичей ждут теплые выходные
- Медведев поручил положить в потребительскую корзину россиян здоровые продукты
- Умер бывший главный архитектор «лужковской Москвы»
- Личные данные плательщиков ЖКУ соберут в отдельную базу