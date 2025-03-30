Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти

ДТП произошло около 17 часов на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в Пушкине. По предварительным данным, одному из водителей стало плохо, он потерял сознание.

В аварии пострадали 6 человек, включая ребенка 2014 года рождения. Уточняется, что госпитализированы 2 человека: водитель в реанимации, а у ребенка подозрение на сотрясение мозга. Остальные отделались легкими травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сегодня один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП под Саратовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

