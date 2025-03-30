Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти
Шесть человека пострадали в ДТП в Пушкине в Ленинградской области при столкновении двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
ДТП произошло около 17 часов на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в Пушкине. По предварительным данным, одному из водителей стало плохо, он потерял сознание.
В аварии пострадали 6 человек, включая ребенка 2014 года рождения. Уточняется, что госпитализированы 2 человека: водитель в реанимации, а у ребенка подозрение на сотрясение мозга. Остальные отделались легкими травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сегодня один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП под Саратовом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru