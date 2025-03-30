Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобиля и мотоцикла в саратовском Энгельсе. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По данным Юрина, авария случилась в 17:26 по местному времени в Энгельсе на Волжском проспекте, у дома №70. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Две женщины и восьмилетний ребенок были госпитализированы, — уточнил Юрин, ссылаясь на данные службы спасения Саратовской области.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Накануне в ДТП в Крыму пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом
- Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России
- Якубович рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок
- Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»
- Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
- Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию
- Эксперт: Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки
- Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска
- «Яндекс Музыка» восстановила работу
- Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru