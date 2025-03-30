Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом

По данным Юрина, авария случилась в 17:26 по местному времени в Энгельсе на Волжском проспекте, у дома №70. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Две женщины и восьмилетний ребенок были госпитализированы, — уточнил Юрин, ссылаясь на данные службы спасения Саратовской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в ДТП в Крыму пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

