Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобиля и мотоцикла в саратовском Энгельсе. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

В ДТП в Крыму пострадали шесть человек

По данным Юрина, авария случилась в 17:26 по местному времени в Энгельсе на Волжском проспекте, у дома №70. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Две женщины и восьмилетний ребенок были госпитализированы, — уточнил Юрин, ссылаясь на данные службы спасения Саратовской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в ДТП в Крыму пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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