Шахназаров допустил, что YouTube заработал после его разговора с Путиным

Он указал, что говорил об этом не только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 ноября, но и задолго до этого на разных площадках.

По словам Шахназарова, на встрече с главой государства он просто использовал возможность высказать ему своё мнение по данному вопросу.

«Не могу сказать, связано ли это с моим разговором с Владимиром Владимировичем.... У него информации больше, чем у всех других. Может, наш разговор в какой-то степени и сказался, не знаю», — заключил кинорежиссёр.

Ранее сервис Globalcheck зафиксировал, что YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, но только при подключении мобильного интернета - доступ при подключении к Wi-Fi по-прежнему ограничен, сообщает RT.

