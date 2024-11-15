Шахназаров допустил, что YouTube заработал после его разговора с Путиным
Замедление видеохостинга YouTube в России является нецелесообразной мерой. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил кинорежиссёр, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Он указал, что говорил об этом не только на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 ноября, но и задолго до этого на разных площадках.
По словам Шахназарова, на встрече с главой государства он просто использовал возможность высказать ему своё мнение по данному вопросу.
«Не могу сказать, связано ли это с моим разговором с Владимиром Владимировичем.... У него информации больше, чем у всех других. Может, наш разговор в какой-то степени и сказался, не знаю», — заключил кинорежиссёр.
Ранее сервис Globalcheck зафиксировал, что YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, но только при подключении мобильного интернета - доступ при подключении к Wi-Fi по-прежнему ограничен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru