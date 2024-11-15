Песков: Работа YouTube — совсем не главное сейчас
Проблема замедления видеохостинга YouTube вряд ли относится к приоритетным вопросам на повестке дня россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, — я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас», — отметил представитель Кремля.
Вопрос о замедлении платформы Песков переадресовал в Роскомнадзор, отметив, что «с точки зрения техники и технологии замедления» следует обращаться именно в это ведомство, которое предоставит соответствующую информацию.
По словам пресс-секретаря, тема работы YouTube в стране обсуждалась в ходе встречи президента Владимира Путина и генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова в Кремле 13 ноября. В беседе глава государства пообещал, что «посмотрит на эту проблему». Как указал Песков, часть сложностей с YouTube связана исключительно с позицией владеющей сервисом корпорации Google.
«Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы... компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Google «не хочет» выполнять российские законы, хотя обязана делать это.
Ранее работу YouTube в России замедлили из-за отказа платформы соглашаться на требования властей страны и блокировки более 200 отечественных ресурсов, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru