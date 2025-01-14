Севший на мель танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом

Начался следующий этап ликвидации разлива мазута из севшего на мель у берегов Кубани танкера «Волгонефть-239», заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Он отметил, что второй этап будет заключаться в обваловании. Было принято решение сделать его с двух сторон. После окончания обвалования, по словам Куренкова, будет продолжена работа по подогреву оставшегося топлива и его выкачиванию.



Глава МЧС во вторник прибыл в Анапу и отправился в Темрюкский район, где сел на мель один из танкеров «Волгонефть». Министр оценил ход проведения работ вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Ранее сообщалось, что на месте ликвидации последствий утечки мазута в Краснодарском крае возникла угроза обрушения скальной породы. Между тем в оперативном штабе края заявили, что очистка от мазута пляжей Анапы займет до двух месяцев. Сейчас на полигоне обработали уже 3 600 тонн песка, передает «Радиоточка НСН».

