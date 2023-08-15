Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году
Сети 5G в больших городах России должны быть развернуты на отечественном оборудовании к 2035 году, сообщает ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи.
В документе речь идёт о населённых пунктах с населением от 100 тысяч человек. Отмечается, что второй этап реализации стратегии (2031-2035 годы) предусматривает также создание выделенных сегментов сети, с помощью которых будет осуществляться безопасное и надёжное взаимодействие объектов критических инфраструктур и служб безопасности.
Кроме того, в стратегии говорится о необходимости в указанные сроки полностью заменить оборудование стандарта LTE и младших поколений на отечественное оборудование, подключить к интернету со скоростью не менее 1 Гбит/с 98% домохозяйств и социально значимых объектов, а также начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G.
Ранее издание «Коммерсантъ» заявило, что сотрудникам российских силовых структур могут предоставить право отключать гражданские сети связи при введении чрезвычайного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru