Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году

В документе речь идёт о населённых пунктах с населением от 100 тысяч человек. Отмечается, что второй этап реализации стратегии (2031-2035 годы) предусматривает также создание выделенных сегментов сети, с помощью которых будет осуществляться безопасное и надёжное взаимодействие объектов критических инфраструктур и служб безопасности.

Кроме того, в стратегии говорится о необходимости в указанные сроки полностью заменить оборудование стандарта LTE и младших поколений на отечественное оборудование, подключить к интернету со скоростью не менее 1 Гбит/с 98% домохозяйств и социально значимых объектов, а также начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G.

Ранее издание «Коммерсантъ» заявило, что сотрудникам российских силовых структур могут предоставить право отключать гражданские сети связи при введении чрезвычайного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

