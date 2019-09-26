Резник выставил детсадам счёт на 70 млн рублей за «Маленькую страну»

Как отмечает РИА ФАН, супруги Алина и Олег Будивские основали сеть детских садов в 2013 году. Изначально они использовали для юридических вопросов «ИП Будивская А.А.». А название «Маленькая страна» на собрании предложили родители воспитанников.

Как заявил адвокат известного поэта, Будивские неоднократно получали предупреждения о нарушении прав. Несмотря на это, они считают, что всё происходящее – это «рейдерский захват». По словам Олега Будивского, Илья Резник уже подавал в суд на детские сады, но проиграл. Теперь именитый поэт решил привлечь к разбирательству Следственный комитет.

