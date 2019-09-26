Резник выставил детсадам счёт на 70 млн рублей за «Маленькую страну»
Известный поэт Илья Резник потребовал от сети детских садов «Маленькая страна» 70 миллионов рублей за использование его бренда. Как отмечает телеканал «360», он подал заявление в Следственный комитет. Адвокат Резника Юрий Романов заявил, что поэту принадлежат исключительные права на товарный знак «Маленькая страна», и сети московских детских садов никто не давал права использовать это название. Защитник добавил, что исключительные права на товарный знак «Маленькая страна» зарегистрированы на автономную некоммерческую организацию «Музыкальный театр Ильи Резника».
Как отмечает РИА ФАН, супруги Алина и Олег Будивские основали сеть детских садов в 2013 году. Изначально они использовали для юридических вопросов «ИП Будивская А.А.». А название «Маленькая страна» на собрании предложили родители воспитанников.
Как заявил адвокат известного поэта, Будивские неоднократно получали предупреждения о нарушении прав. Несмотря на это, они считают, что всё происходящее – это «рейдерский захват». По словам Олега Будивского, Илья Резник уже подавал в суд на детские сады, но проиграл. Теперь именитый поэт решил привлечь к разбирательству Следственный комитет.
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