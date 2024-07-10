Сестра реставратора получила 4,5 года за хищения при реконструкции башен Кремля

Тверской суд Москвы приговорил Оксану Орынчук, сестру гендиректора «Петербургского Ренессанса», к четырем с половиной годам колонии за хищение свыше 70 млн рублей, предназначенных для реставрации башен Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Оксана Орынчук, находившаяся под запретом на определенные действия, была арестована в зале суда сразу после оглашения приговора, сообщили в суде.

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По этому же делу ранее был осужден брат подсудимой, Иван Орынчук. Он получил четыре года колонии после заключения досудебного соглашения, и его дело было рассматривалось отдельно.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Иван Орынчук с марта 2019 года был генеральным директором ООО «Петербургский Ренессанс», которое выполняло госконтракт на реставрацию стен и башен Московского Кремля, включая множество известных башен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РеставрацияКремль

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