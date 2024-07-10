Сестра реставратора получила 4,5 года за хищения при реконструкции башен Кремля

Тверской суд Москвы приговорил Оксану Орынчук, сестру гендиректора «Петербургского Ренессанса», к четырем с половиной годам колонии за хищение свыше 70 млн рублей, предназначенных для реставрации башен Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Оксана Орынчук, находившаяся под запретом на определенные действия, была арестована в зале суда сразу после оглашения приговора, сообщили в суде.