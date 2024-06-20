В Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор» из-за хищений
Сотрудники ФСБ задержали бывших сотрудников государственного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, задержанные подозреваются в хищениях на сумму более шести миллионов рублей.
Предполагается, что начальник участка научного центра, уволенный в 2024 году, организовал мошенническую схему, которая позволила перезаключать контракты на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов по заниженной стоимости.
Ранее в Карачаево-Черкесии задержали банду высокопоставленных чиновников и силовиков. По данным ведомства, подозреваемые причастны к хищению 60 миллионов рублей целевых субсидий в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства республики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru