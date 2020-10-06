Дело Ефремова направлено в Мосгорсуд

Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова направлено в Мосгорсуд. Об этом, ссылаясь на сообщение суда первой инстанции, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрит поступившие от артиста и пострадавшей стороны жалобы на приговор.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – авария произошла в начале июня. Актёра приговорили к 8 годам лишения свободы, отмечает РИА ФАН.

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На минувшей неделе стало известно, что Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор о смертельном ДТП. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном. Он также пишет о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который тогда представлял его интересы в суде, и настоял на том, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.

К слову, Михаил Ефремов и его новые адвокаты просят смягчить приговор и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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