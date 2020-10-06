Дело Ефремова направлено в Мосгорсуд

Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова направлено в Мосгорсуд. Об этом, ссылаясь на сообщение суда первой инстанции, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрит поступившие от артиста и пострадавшей стороны жалобы на приговор.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – авария произошла в начале июня. Актёра приговорили к 8 годам лишения свободы, отмечает РИА ФАН.