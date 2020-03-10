Сергунина сообщила о запуске информационного проекта об умных городах

Информационный проект об умных городах начал работать в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, его запустила открытая платформа о цифровых технологиях в столице ICT.Moscow.

Каждый месяц на нем будет появляться дайджест с комментариями экспертов и представителей IT-отрасли с освещением различных направлений Smart City.