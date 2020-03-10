Сергунина сообщила о запуске информационного проекта об умных городах
Информационный проект об умных городах начал работать в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, его запустила открытая платформа о цифровых технологиях в столице ICT.Moscow.
Каждый месяц на нем будет появляться дайджест с комментариями экспертов и представителей IT-отрасли с освещением различных направлений Smart City.
Рассылка будет доступна более 30 тыс. пользователям, уже подписавшимся на обновление базы практик умного города. Подписаться может также любой желающий на официальном сайте ведомства.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, первый выпуск посвящен обзору российской и международной практики, что означает термин «умный город», какие технологии уже внедряются в Москве.
В апреле 2019 года на ICT.Moscow открылся раздел с базой знаний Smart City. Сейчас в базе данных порядка 50 московских проектов, касающихся ЖКХ, транспорта, образования, медицины и безопасности.
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