Сергунина: На ВДНХ вернули легендарный фотопортрет Юрия Гагарина

На ВДНХ вернулся фотопортрет космонавта Юрия Гагарина, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Снимок Гагарина с голубем в руках находился на выставке с 1983 до середины 2010 годов, затем его демонтировали. Теперь портрет космонавта, распечатанный на круглом десятиметровом панно, можно увидеть в подкупольной части центра «Космонавтика и авиация». «Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — отметила Сергунина.

Снимок был сделан, когда Юрий Гагарин посетил Болгарию с миссией мира. Местный пионер дал космонавту белого голубя, а журналист Павел Барашев, находившийся неподалеку, успел сфотографировать Гагарина. Реплика портрета находится также на Международной космической станции.

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