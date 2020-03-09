Сергунина: Более тысячи человек прошли обучение в Московской школе экспортера с начала года
Московская школа экспортера (МШЭ) стала в два раза более востребованной у обучающихся. С начала года в МШЭ получил знания 1221 сотрудник 250 столичных компаний - вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.
Организаторы рассказали, что программа состоит из 19 занятий, а также пяти конференций, посвященных разным странам. Однако, количество учебных часов может меняться.
«Пройти курс в Московской школе экспортера приглашают и начинающих, и опытных предпринимателей. Число слушателей каждый год растет, а вместе с ним — и количество занятий. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
По отзывам предпринимателей, прошедших обучение, наиболее эффективной формой являются безнес-игры, как, например, «Экспорт — первые шаги на международный рынок». Это объясняется тем, что игра позволяет совместить теорию и практику.
Специалисты МШЭ также по просьбам предпринимателей готовят более 20 обучающих роликов с участием спикеров школы, которые разместят на сайте экспортного центра и в специальном разделе «Онлайн-академии МБМ» Pro_live.
Отмечается, что пройти обучение в Московской школе экспортера можно бесплатно. Для этого необходимо только зарегистрироваться на интересующие мероприятия. Программу реализуют на базе Московского экспортного центра, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
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