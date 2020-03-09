Сергунина: Более тысячи человек прошли обучение в Московской школе экспортера с начала года

Московская школа экспортера (МШЭ) стала в два раза более востребованной у обучающихся. С начала года в МШЭ получил знания 1221 сотрудник 250 столичных компаний - вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.

Организаторы рассказали, что программа состоит из 19 занятий, а также пяти конференций, посвященных разным странам. Однако, количество учебных часов может меняться.

«Пройти курс в Московской школе экспортера приглашают и начинающих, и опытных предпринимателей. Число слушателей каждый год растет, а вместе с ним — и количество занятий. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По отзывам предпринимателей, прошедших обучение, наиболее эффективной формой являются безнес-игры, как, например, «Экспорт — первые шаги на международный рынок». Это объясняется тем, что игра позволяет совместить теорию и практику.