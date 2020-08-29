Сергунина: более 100 стартапов запустили в этом году участники программы «Бизнес-уик-энд»

Участники проекта «Бизнес-уик-энд» стали слушателями вводных тренингов, тренингов по выбору ниши и обучающих курсов «Преакселератор» и «Акселератор». Бесплатный проект инициировал департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Его руководитель Алексей Фурсин отметил, что благодаря такому обучению молодые москвичи, регистрируясь в качестве самозанятых или открывая ИП, уже знают о возможности получить комплексную поддержку – как информационную, так и финансовую.

С момента запуска «Бизнес-уик-энда» в октябре 2018 года более 70 тысяч молодых москвичей прошли обучение в рамках проекта.

