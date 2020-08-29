Сергунина: более 100 стартапов запустили в этом году участники программы «Бизнес-уик-энд»

120 бизнес-проектов создали 300 выпускников заключительного этапа столичной программы «Бизнес-уик-энд» с начала 2020 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Больше 400 участников «Бизнес-уик-энда» в нынешнем сезоне - ребята 16-17 лет. Это примерно 10% всех слушателей. Причем многие из них не просто интересуются предпринимательством, а всерьез настроены открыть и развивать свое дело. Конечно, мы будем поддерживать их и поможем сделать первые шаги к своей цели», - цитирует Сергунину сайт мэра Москвы.

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Участники проекта «Бизнес-уик-энд» стали слушателями вводных тренингов, тренингов по выбору ниши и обучающих курсов «Преакселератор» и «Акселератор». Бесплатный проект инициировал департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Его руководитель Алексей Фурсин отметил, что благодаря такому обучению молодые москвичи, регистрируясь в качестве самозанятых или открывая ИП, уже знают о возможности получить комплексную поддержку – как информационную, так и финансовую.

С момента запуска «Бизнес-уик-энда» в октябре 2018 года более 70 тысяч молодых москвичей прошли обучение в рамках проекта.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПредпринимателиМосква
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