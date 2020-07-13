Новый онлайн-курс для предпринимателей запустили в Москве

Московский экспортный центр (МЭЦ) городского Департамента предпринимательства и инновационного развития запустил бесплатный видеокурс для предпринимателей из малого и среднего бизнеса, планирующих масштабировать свой проект и выводить его на международный уровень. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пройти обучение можно на официальном сайте Московского экспортного центра после регистрации.

«Ученики онлайн-школы экспортера могут узнать все юридические тонкости продажи своего товара в разных странах мира, а также научиться презентовать продукт таким образом, чтобы заинтересовать иностранных покупателей», - отметил руководитель столичного руководитель Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. По его словам, в обще сложности доступно 26 бесплатных видеоуроков.

Программа виртуальной школы экспортёра разделена на три тематических блока. Первый, «Экспорт с нуля», содержит 12 онлайн-занятий, в рамках которых предпринимателям расскажут обо всех правовых аспектах торговли за рубежом. Второй, «Английский для внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», состоит из 10 уроков и объясняет, как правильно представить товар иностранным партнерам и покупателям. Третий - «Страновой блок», на четырёх занятиях которого бизнесмены узнают об особенностях экспорта в разные страны, в том числе о правилах построения деловых отношений с арабскими и китайскими партнерами.

