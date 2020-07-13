Новый онлайн-курс для предпринимателей запустили в Москве
Московский экспортный центр (МЭЦ) городского Департамента предпринимательства и инновационного развития запустил бесплатный видеокурс для предпринимателей из малого и среднего бизнеса, планирующих масштабировать свой проект и выводить его на международный уровень. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Пройти обучение можно на официальном сайте Московского экспортного центра после регистрации.
«Ученики онлайн-школы экспортера могут узнать все юридические тонкости продажи своего товара в разных странах мира, а также научиться презентовать продукт таким образом, чтобы заинтересовать иностранных покупателей», - отметил руководитель столичного руководитель Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. По его словам, в обще сложности доступно 26 бесплатных видеоуроков.
Программа виртуальной школы экспортёра разделена на три тематических блока. Первый, «Экспорт с нуля», содержит 12 онлайн-занятий, в рамках которых предпринимателям расскажут обо всех правовых аспектах торговли за рубежом. Второй, «Английский для внешнеэкономической деятельности (ВЭД)», состоит из 10 уроков и объясняет, как правильно представить товар иностранным партнерам и покупателям. Третий - «Страновой блок», на четырёх занятиях которого бизнесмены узнают об особенностях экспорта в разные страны, в том числе о правилах построения деловых отношений с арабскими и китайскими партнерами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
727 тыс.+6 615 / сут.
Умерли
11 335+130 / сут.
Выздоровели
501 тыс.+3 615 / сут.
- СМИ назвали пять кандидатов на замену губернатору Фургалу
- Россияне на «удаленке»: Кто вернет траты на электричество и защитит от сверхурочной работы
- Дуда побеждает на выборах президента Польши
- Генпрокуратура утвердила обвинение сёстрам Хачатурян
- Многодетным семьям с малышами предложили предоставлять нянь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru