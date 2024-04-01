Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

По его словам, реконструкция уже выполнена более чем в 200 поликлиниках, в этом году будет сдано ещё 100, в том числе в районах Ховрино и Головинский.

«Здесь, в Ховрине, тоже часть поликлиник реконструирована, построена новая поликлиника. Готовится к вводу в сентябре — октябре ещё одна поликлиника. Так что на следующий год у нас остается порядка 40–50 поликлиник», — указал Собянин.

Градоначальник добавил, что после завершения программы все поликлиники Москвы «будут новыми и качественными».

Ранее Собянин рассказал о том, что в столице отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта. По его словам, планируется ремонт ещё 72 объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».