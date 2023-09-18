Путин лично поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы
18 сентября 202312:30
Российский лидер Владимир Путин лично поздравил мэра столицы Сергея Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.
Он отметил, что на прошедших выборах за Собянина отдали свои голоса более чем 75% избирателей. По словам Путина, подобный высокий уровень доверия доказывает, что мэра широко поддерживают москвичи.
Ранее, 13 сентября, Мосгоризбирком зарегистрировал избранного мэра столицы Собянина. Он победил и набрал 76,39% голосов. Выборы мэра столицы проходили с 8 по 10 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru