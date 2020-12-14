Сергей Шнуров обратился к СМИ с просьбой прекратить распространять фейки

Агентство отмечает, что текст открытого письма имеется в его распоряжении. В письме указано, что несколько СМИ растиражировали непроверенную информацию о личной жизни Шнурова и его жены Ольги Абрамовой. В тексте музыкант указал на то, что журналисты, по его мнению, должны быть "фильтром, не пропускающим ложь", и подчеркнул, что из-за "погони за сенсациями" в публикациях появляется клевета.

Шнуров подчеркнул, что хочет оградить от назойливого внимания жену, которая ждет ребенка и избегает внимания прессы. Музыкант добавил, что, будучи публичным человеком, относится к фейкам спокойно, и предложил журналистам писать про него самого, поскольку он "привык к вашим фантазиям".

