Семьям погибших в Донбассе и Сирии служащих Росгвардии выплатят по 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок предоставления единовременных выплат семьям погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин предложил считать всех участников спецоперации героями и увеличить им выплаты

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в случае гибели членам семей будет осуществлена выплата «в размере 5 млн рублей в равных долях».

Такую же сумму выплатят, если смерть наступит в течение года со дня увольнения с военной службы «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы».

«При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сёстрам указанных военнослужащих и лиц», - отмечается в указе.

Ранее депутаты парламента Санкт-Петербурга большинством голосов приняли закон о социальных гарантиях участникам военной операции на Украине, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинВоеннослужащиеПогибшиеВыплаты
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