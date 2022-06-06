Семьям погибших в Донбассе и Сирии служащих Росгвардии выплатят по 5 млн рублей

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в случае гибели членам семей будет осуществлена выплата «в размере 5 млн рублей в равных долях».

Такую же сумму выплатят, если смерть наступит в течение года со дня увольнения с военной службы «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы».

«При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сёстрам указанных военнослужащих и лиц», - отмечается в указе.

Ранее депутаты парламента Санкт-Петербурга большинством голосов приняли закон о социальных гарантиях участникам военной операции на Украине, сообщают «Невские новости».