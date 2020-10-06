Семья Захаровых потребовала от Михаила Ефремова 3 млн рублей компенсации

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о компенсации морального вреда. Они требуют по 1 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Юрист пояснил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не хотела никаких компенсаций, но сейчас она намерена создать фонд имени Сергея, который будет заниматься помощью таким же пострадавшим, как они.