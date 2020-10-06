Семья Захаровых потребовала от Михаила Ефремова 3 млн рублей компенсации
Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о компенсации морального вреда. Они требуют по 1 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
Юрист пояснил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не хотела никаких компенсаций, но сейчас она намерена создать фонд имени Сергея, который будет заниматься помощью таким же пострадавшим, как они.
По словам Добровинского, полученные от Ефремова деньги Захаровы намерены направить на работу этого благотворительного фонда, сообщает «Интерфакс».
Ранее в ходе судебного процесса вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова заявляли солидарный иск общей суммой один рубль. Суд отказался рассматривать этот иск.
Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП в Москве, ранее подал вторую жалобу на приговор, сообщает телеканал «360».
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