Семья Захаровых потребовала от Михаила Ефремова 3 млн рублей компенсации

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о компенсации морального вреда. Они требуют по 1 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Юрист пояснил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не хотела никаких компенсаций, но сейчас она намерена создать фонд имени Сергея, который будет заниматься помощью таким же пострадавшим, как они.

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По словам Добровинского, полученные от Ефремова деньги Захаровы намерены направить на работу этого благотворительного фонда, сообщает «Интерфакс».

Ранее в ходе судебного процесса вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова заявляли солидарный иск общей суммой один рубль. Суд отказался рассматривать этот иск.

Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП в Москве, ранее подал вторую жалобу на приговор, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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