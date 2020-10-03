Участкового уволили со службы за поддельную справку в деле Ефремова

Сотрудник полиции, который выдал поддельную справку по поводу гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен со службы в правоохранительных органах. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на собственный источник в региональной полиции.

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«В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности», - пояснил источник.

Напомним, Ирина Стерхова пыталась доказать, что их отношения с погибшим курьером Сергеем Захаровым, несмотря на отсутствие юридических формальностей, были семейными. Стерхова, в ходе одного из судебных заседаний сообщила, что проживала с Захаровым около 20 лет, у них были общие друзья, они вместе ездили на отдых. Пресненский суд Москвы не признал ее потерпевшей по делу - таковыми стали вдова, двое сыновей и брат погибшего.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Михаил ЕфремовУвольнениеПолиция
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