Семью Ходорковского захотели выписать из квартиры в Москве

Суд рассмотрит иск к жене и детям бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) об утрате права пользования жилым помещением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный Бутырский суд.

Отмечается, что в учреждение поступило заявление гражданки Левиной И. О. к Ходорковской И. В., Ходорковской А. М., Ходорковскому И. М., Ходорковскому Г. М. В иске женщина просит признать Ходорковских утратившими право пользования жильем и снять их с регистрационного учета. Квартира, где зарегистрирована семья, принадлежит Левиной.

«Поскольку ответчики в этой квартире не проживают, личных вещей не имеют, расходы по оплате коммунальных услуг не несут, истец полагает, что они утратили право пользования... помещением», — подчеркнули в суде.

Заявление поступило в инстанцию 24 декабря, дата заседания по делу пока не назначена.

Ранее МВД объявило в розыск Михаила Ходорковского, против которого до этого возбуждалось уголовное дело о фейках об армии России.

