Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино получат из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, пострадавшие при взрыве получат от 100 до 500 тысяч рублей.



Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. Также на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели.

По последним данным, погибли шесть человек.



