Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино получат из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам главы региона, пострадавшие при взрыве получат от 100 до 500 тысяч рублей.
Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. Также на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели.
По последним данным, погибли шесть человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского начать с ним переговоры
- В ДНР анонсировали окружение стотысячной группировки украинских войск
- Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей
- В Краснодарском крае ввели «желтый» уровень террористической опасности
- Глава МИД ФРГ поддержала расширение Евросоюза
- Белоруссия обвинила Польшу в обстреле погранпункта Песчатка
- Квартальнов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
- Боррель: Запрет на импорт нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине
- Гражданина Колумбии задержали в Москве за фейки о Вооруженных силах РФ
- СМИ: число погибших при взрыве бытового газа в Подмосковье увеличилось до шести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru