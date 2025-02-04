Седокова впервые за долгое время обратилась к поклонникам после смерти экс-супруга

Певица Анна Седокова спустя долгое время вышла на связь с фанатами после сообщений о ее госпитализации на фоне смерти ее экс-супруга – баскетболиста Яниса Тиммы. Видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале.

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Певица поблагодарила поклонников за поддержку и завила, что проходит один из «самых сложных этапов в ее жизни». Также она заявила, что будет продолжать делать то, что у нее «получается лучше всего», то есть петь и писать песни.

Ранее, 19 декабря, агент исполнительницы заявила, что Седокова пробудет в больнице еще неделю.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. В результате следственной проверки выяснилось, что мужчина свёл счёты с жизнью. После сообщений о его гибели Седокова была госпитализирована по настоянию невролога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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