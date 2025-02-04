Седокова впервые за долгое время обратилась к поклонникам после смерти экс-супруга

Певица поблагодарила поклонников за поддержку и завила, что проходит один из «самых сложных этапов в ее жизни». Также она заявила, что будет продолжать делать то, что у нее «получается лучше всего», то есть петь и писать песни.

Ранее, 19 декабря, агент исполнительницы заявила, что Седокова пробудет в больнице еще неделю.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы в ночь на 17 декабря. В результате следственной проверки выяснилось, что мужчина свёл счёты с жизнью. После сообщений о его гибели Седокова была госпитализирована по настоянию невролога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

