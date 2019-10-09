Сдающих нарушителей ПДД россиян предложили премировать

По мнению парламентария, если водитель сообщил в органы о нарушителе, ему должны выплатить вознаграждение. Премировать депутат предлагает путем изъятия части средств из уплаченного нарушителем штрафа, передает RT.

Петров уже обратился с соответствующей инициативой к главе, отмечает Ura.ru.

Ранее замначальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил о том, что ведомство поддерживает идею снижения допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч.

