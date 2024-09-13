Счета экс-замглавы Минобороны Попова арестовали
Счета бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Ранее СК предъявил экс-замминистра обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Попов и иные лица обманным путем похитили бюджетные средства — 30 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
Как отметила Петренко, правоохранители в ходе предварительного следствия по делу обнаружили на счетах Павла Попова свыше 30 млн рублей.
«На них наложен арест», — подчеркнула представитель Следкома.
Ранее правоохранители арестовали загородный дом бывшего замминистра, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru