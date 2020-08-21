Сбой произошел в работе «Сбербанк онлайн»
Некоторые клиенты Сбербанка могут столкнуться с трудностями при входе в систему «Сбербанк онлайн». Как пишет РИА Новости, об этом заявили в call-центре кредитной организации. Там подчеркнули, что причины сбоя устанавливаются.
Клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения около 12:00 по московскому времени. Как отмечает портал Downdetector, число жалоб превысило 900. Большинство их них касались проблем со входом в систему.
А ранее стало известно, что Сбербанк опроверг введение платы за уведомления. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что теперь клиенам для получения уведомления о переводах нужно подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей - для стандартных.
В пресс-службе банка заявили, что клиенты Сбербанка продолжат получать смс-сообщения о переводах в прежнем режиме. Правда, по данным банка, пользуются такой услугой менее 3% клиентов, пишет RT.
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