Сбой произошел в работе «Сбербанк онлайн»

Некоторые клиенты Сбербанка могут столкнуться с трудностями при входе в систему «Сбербанк онлайн». Как пишет РИА Новости, об этом заявили в call-центре кредитной организации. Там подчеркнули, что причины сбоя устанавливаются.

Клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения около 12:00 по московскому времени. Как отмечает портал Downdetector, число жалоб превысило 900. Большинство их них касались проблем со входом в систему.