Мусоровоз насмерть сбил женщину в Павловском Посаде в Подмосковье
28 ноября 202423:16
В Павловском Посаде 28 ноября 2024 года мусоровоз наехал на женщину во дворе дома на улице Кирова, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Ford, мужчина 1984 года рождения, совершил наезд на женщину 1964 года рождения.
От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru