Мусоровоз насмерть сбил женщину в Павловском Посаде в Подмосковье

В Павловском Посаде 28 ноября 2024 года мусоровоз наехал на женщину во дворе дома на улице Кирова, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Ford, мужчина 1984 года рождения, совершил наезд на женщину 1964 года рождения.

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От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Шипицин
ТЕГИ:ПодмосковьеДТП

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